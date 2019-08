Polizei Wuppertal

POL-W: RS- Nach Starkregen - Unfall mit einem Schwerverletzten auf der K 2

Wuppertal (ots)

Am 26.08.2019, gegen 16:35 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 2 (K 2) in Remscheid zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Demnach befuhr ein 46-jähriger Remscheider mit seinem Suzuki (Pick-Up-Geländewagen) die K 2 in Richtung Ortschaft Forsten. Vermutlich aufgrund zuvor einsetzendem Starkregen und der hierdurch rutschigen Fahrbahn, kam der 46-Jährige ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei rutschte er linksseitig einen Abhang hinunter. Nachdem der Suzukifahrer von der Feuerwehr aus seinem stark beschädigten Pick-Up befreit werden konnte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße 2 für zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro. (jk)

