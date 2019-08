Polizei Wuppertal

POL-W: RS- Bewaffneter überfällt Supermarkt in Remscheid - Gemeinsame Presseerklärung von der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 24.08.2019, gegen 21:00 Uhr, überfiel ein Mann eine der Kassen eines Supermarktes an der Alleestraße in Remscheid. Der mit einem Küchenbeil bewaffnete Täter bedrohte eine Kassiererin (42) und forderte sie auf, die Tageseinnahmen auszuhändigen. Als die Frau seiner Forderung nicht unverzüglich nachkam, hielt er ihr das Beil an den Hals und drohte ihr erneut. Die Mitarbeiterin konnte flüchten und um Hilfe rufen. Mit einem Griff in die Kasse erlangte der Täter wenige Euro und flüchtete aus dem Geschäft. Hierbei bedrohte er noch einen anwesenden Security-Mitarbeiter mit seinem Beil. Im Nahbereich bestieg er das Auto einer unbeteiligten Frau (31) und forderte diese auf, ihn nach Hause zu fahren. Da die Frau fluchtartig ihr Fahrzeug verließ, floh auch der Tatverdächtige fußläufig vom Tatort. Die Flucht konnte durch mehrere Zeugen beobachtet werden. Aufgrund dessen konnten die eingesetzten Beamten im Bereich der Stuttgarter Straße einen Rucksack auffinden, der dem Flüchtigen zuzuordnen ist. Hierin befand sich neben dem Beil auch ein Ausweisdokument. Der polizeibekannte 35-jährige Mann konnte einige Zeit später in der Nähe seiner Wohnanschrift in Remscheid festgenommen werden. Im Verlauf des heutigen Tages (26.08.2019) soll der Verdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Eine Entscheidung hierzu steht noch aus. Alle beteiligten Personen blieben bei dem Überfall unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell