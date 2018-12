POL-ESW: Pressebericht vom 07.12.18

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 23:05 Uhr befuhr gestern am späten Abend eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Weißenborn die L 3300 in Richtung Weißenborn. Noch in der Gemarkung von Oberdünzebach kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Sachbeschädigung

Zwischen 13:15 Uhr und 14:15 Uhr wurde am gestrigen Tag ein grauer 3er BMW beschädigt, der in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf geparkt war. Unbekannte zerkratzten auf der Beifahrerseite Tür und Kotflügel, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Sontra

Einbruch

In der Berliner Straße in Sontra hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf, wodurch geringer Sachschaden von 50 EUR entstand. Nach Angaben der Geschädigten wurde offenbar nichts entwendet. Die Tat ereignete sich am 06.12.18 zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Eine Unfallflucht ereignete sich gestern auf dem Parkplatz unter dem Parkdeck "Am Mühlenberg" in Hessisch Lichtenau. Die 29-jährige Geschädigte aus Nieste stellte ihren Pkw VW Golf dort gegen 05:45 Uhr ab und musste bei ihrer Rückkehr, um 15:15 Uhr, feststellen, dass das Auto im hinteren linken Hecbereich angefahren wurde. Schaden: ca. 800 EUR; Hinweise: 05602/93930.

Sachbeschädigung

In der vergangenen Nacht haben unbekannte Täter in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau in einer Gaststätte randaliert. Zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr wurde in der Herrentoilette die Tür zum WC, ein Wandspiegel, der Papierhandtuch- und der Seifenspender mutwillig beschädigt. Sachschaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 15:15 Uhr parkte gestern Nachmittag ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen in der Gelsterstraße in Witzenhausen. Beim Öffnen der Fahrertür übersah er den herannahenden Pkw, der von einer 80-jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1300 EUR.

