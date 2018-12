POL-ESW: 14-jähriger verursacht Unfall

Eschwege (ots) - Um 07:55 Uhr befuhr heute Morgen ein 14-Jähriger aus Eschwege seine 18-jährige Schwester zur Berufsschule im Südring in Eschwege in Richtung der Heubergstraße. Im Kreuzungsbereich zum Jasminweg beabsichtigte der 14-Jährige nach links in Richtung der Schule abzubiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden Pkw, der von einem 38-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau gefahren wurde. Durch den Unfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR entstand, wurden der 38-Jährige sowie dessen 14-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Ebenso wurde die 18-jährige Schwester des Unfallverursachers leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

