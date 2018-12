POL-ESW: Scheunenbrand

Eschwege (ots) - Brand

Um 22:53 Uhr wurde am gestrigen Abend ein Feuer in Sontra-Donnershag gemeldet. Es stellte sich heraus, dass auf dem Gelände (Bauernhof) ein Pkw, der dort zuvor untergestellt wurde, offensichtlich in Brand geriet. Das Feuer griff dann auf die Scheune über, wobei ein Bereich von 15 x 5 Meter komplett ausbrannte. Ebenfalls brannte das Dach komplett ab. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude/ Gebäudeteile konnte durch die angeforderten Feuerwehren aus Sontra und einigen Ortsteilen verhindert werden. Der Sachschaden wird mit ca. 50.000 EUR angegeben. Für weitere Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei wurde die Brandstelle vorerst beschlagnahmt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

