Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Motorradunfall auf kurvenreicher Strecke

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 25.08. kam es in einer Kurve auf der Glüderstraße zu einem Motorradunfall, bei dem der 42-jährige Fahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Unfall ereignete sich am frühen Abend auf trockener Fahrbahn. Der Sachschaden liegt bei circa 2.000 Euro. Nach ersten Untersuchungsergebnissen brach die Yamaha des Wermelskirchners in einer S-Kurve aus. Dem Fahrer gelang es auch durch Bremsversuche nicht das Fahrzeug abzufangen. Es kam erst an der Leitplanke zu stehen, ebenso wie der Fahrer. Er wurde vor Ort durch eine Ersthelferin und später notärztlich versorgt, bevor er zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Glüderstraße wurde für die Bergung und die Unfallaufnahme komplett gesperrt.

