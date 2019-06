Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Heiligenhafen-A 1 Richtung Norden / Motorradfahrer tödlich verunglückt

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck:

Am Freitagnachmittag (14.06.) verunglückte ein Motorradfahrer auf der Autobahn 1 im Bereich Heiligenhafen. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb der 57-jährige Hannoveraner noch an der Unfallstelle.

Gegen 15:00 Uhr fuhren insgesamt 18 Motorräder bei einer gemeinsamen Fahrt auf der Autobahn 1 in Richtung Norden. Ein Harley-Davidson-Fahrer aus dem vorderen Bereich des Pulks driftete aus noch ungeklärter Ursache nach links ab und stieß gegen die dortige Mittelleitplanke. Durch den Aufprall schleuderte der Mann in einen Freiraum auf dem Mittelstreifen. Er erlitt erhebliche Verletzungen, so dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Ein Notfallseelsorger betreute die Motorradgruppe. Ein Sachverständiger wurde im Auftrag der Lübecker Staatsanwaltschaft mit der Ermittlung des Unfallherganges und der möglichen Ursache beauftragt. Das Motorrad stellten die Beamten sicher.

Der Autobahnabschnitt war für gut zwei Stunden in Richtung Norden voll gesperrt.

Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

