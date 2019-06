Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Großenbrode B207 / Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr

Lübeck (ots)

Auf der Bundesstraße 207 (E47) kam es am Freitagmorgen (14.06.2019) zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, nachdem der Fahrer eines Lieferwagens einem vor ihm bremsenden Fahrzeug auszuweichen versuchte und in den Gegenverkehr geriet.

Der Fahrer eines Lieferwagens befuhr die B 207 aus Richtung Großenbrode kommend in Richtung Fehmarn. Als der 29-jährige bei einem voraus fahrenden Fahrzeug plötzlich die Bremslichter aufleuchten sah, geriet er bei seinem Ausweichmanöver in den Gegenverkehr. Dort stieß der Lieferwagen gegen 08.05 Uhr mit einem entgegen kommenden Pkw Skoda Superb zusammen. Sowohl der Fahrer des Lieferwagens als auch die Beifahrerin in dem Skoda wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die B 207 an der Unfallstelle kurzfristig komplett gesperrt werden. Seit circa 09.05 Uhr wird der Verkehr bis zur Beendigung der Fahrbahnreinigung (voraussichtlich gegen Mittag) wechselseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet.

