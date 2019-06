Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen / Campus-Festival am 15. Juni 2019 in Lübeck - Hinweise -

Lübeck (ots)

Am kommenden Samstag (15.06.) wird in der Zeit von 14.00 Uhr bis 23.00 Uhr in Lübeck auf dem Gelände der Technischen Hochschule das Campus-Festival durchgeführt.

Ab den Mittagsstunden wird das unmittelbare Festivalgelände im Stadtteil St. Jürgen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Nach Einschätzung der Polizei kann es im Bereich des Mönkhofer Wegs und der angrenzenden Nebenstraßen zu stärkeren Verkehrsbehinderungen kommen.

Es wird gebeten, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren. Im Veranstaltungsbereich selbst stehen nur für schwerbehinderte Menschen und Fahrradfahrer Parkplätze zur Verfügung.

Besucher werden gebeten öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Es werden in Höhe Dachbaustraße, in der Nähe des Lübeck-Blankenseer Bahnhofes, und in der Malmöstraße/Revalstraße, auf dem Parkplatz der Firma Dräger, Park & Ride Parkplätze eingerichtet. Von dort fahren ab 13.30 Uhr halbstündlich Busse im "Shuttle-Betrieb" zum Veranstaltungsort.

Krankenhausbesucher sollten möglichst die Parkplätze im ausgewiesenen Parkhaus des Universitätsklinikums in der Ratzeburger Allee benutzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell