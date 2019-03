Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Remchingen- Autotür gegen Sattelzug geprallt- Zeugen gesucht

Remchingen (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße entstanden. Eine 40-jährige Frau öffnete gegen 10.45 Uhr an ihrem in einer Haltebucht geparkten Toyota die Fahrertür, die dann gegen einen in Richtung Kreisverkehr fahrenden Sattelzug prallte. Der Fahrer des Sattelzugs mit dunkelgrauem Auflieger fuhr weiter in Richtung Königbach, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Neuenbürg, Telefon 07082 79120, erbeten.

