Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fußgänger wird von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots)

Ein 18 Jahre alter Fahranfänger hat am Donnerstagmittag auf der Badener Straße eine 48 Jahre alte Fußgängerin erfasst und dabei schwer verletzt. Die 48- Jährige überquerte kurz vor 14:30 Uhr an einer Fußgängerfurt bei Grünlicht die Fahrbahn. Der junge Autofahrer missachtete offensichtlich das Rotlicht. Die Frau wurde auf die Motorhaube geschleudert und prallte gegen die Windschutzscheibe und schlug letztendlich auf der Fahrbahn auf. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Frau mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

