Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Schwerverletzter nach Verkehrsunfall in Lüttringhausen

Wuppertal (ots)

Remscheid - An der Kreuzung Lindenallee und Ritterstraße kam es gegen 14:00 Uhr am 27.8. zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Der 66-jährige Fahrer eines schwarzen Cadillacs beachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrtsregel nicht und kreuzte die Lindenallee, statt zu warten. Da er sich nicht umgehend auf die Fahrtspur Richtung Süden einfädeln konnte, versperrte er den Fahrtstreifen Richtung Norden. Diese Blockade zwang einen Motorradfahrer (44) aus Stuttgart dazu auszuweichen. Dabei blieb er an einem Randstein hängen und verletzte sich während seines Sturzes an einem Laternenmasten schwer. Die Rettungskräfte versorgten den Verletzten vor Ort und überführten ihn umgehend in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Der Unfallverursacher flüchtete vom Tatort und meldete sich später in der Polizeidienststelle seines Wohnortes Wipperfürth. Der Sachschaden liegt bei circa 2.000 Euro. (jb)

