Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Fußgängerin in Solingen überfallen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend, 28.08.2019, gegen 23:30 Uhr, überfielen drei Unbekannte eine Frau auf der Korkenziehertrasse in Solingen. Die 38-jährige Solingerin befand sich auf dem Weg in Richtung Konrad-Adenauer-Straße, als drei Männer sie plötzlich festhielten. Einer der Täter nahm der Frau den Rucksack ab und durchsuchte diesen. Nachdem dem Opfer der Rucksack zurückgegeben wurde, konnte es vom Tatort flüchten. Die Räuber flüchteten mit ihrer Beute über die Korkenziehertrasse in Richtung Solingen-Mitte. Alle Täter sollen blonde Haare gehabt haben. Einer wird als etwa 165 Zentimeter, die beiden anderen als 175-185 Zentimeter groß beschrieben. Der kleinere der Täter hatte eine Narbe unter dem linken Auge und sprach mit osteuropäischen Akzent. Alle drei Männer sollen Bekleidung getragen haben, die einer polizeilichen Uniform geähnelt habe. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (weit)

