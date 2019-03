Polizei Düren

POL-DN: Nächtlicher Einbruch in Wohnhaus

Nideggen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Meerheck" in Schmidt.

Als die Bewohner morgens ins Erdgeschoss kamen, stellten sie fest, dass ein Laptop sowie eine Geldbörse fehlten. Einbruchspuren waren nicht vorhanden. Vermutlich hatte ein Unbekannter die nicht verriegelte Hauseingangstür geöffnet, ohne Schaden anzurichten. Ein Familienmitglied erinnerte sich daran, gegen 05:00 Uhr die Haustür gehört zu haben. Zu einem Kontakt zwischen Dieb und Bewohnern kam es nicht.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort nach Spuren gesucht und die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

