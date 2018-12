POL-NOM: Körperverletzung

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Nordring, Freitag, 30.11.2018, 17:10 Uhr,

Northeim (gro)

Zu einer Körperverletzung nach einem Streitgespräch kam es in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Nordring zu o.g. Zeit. Ein 40-jähriger Northeimer wollte stark alkoholisiert (über 2 Promille) etwas mit einem 29-jährigen Northeimer klären. Dieser wollte ihn jedoch so stark alkoholisiert nicht in seine Wohnung lassen. Im Treppenhaus griff der 40-Jährige dem 29-Jährigen an das T-Shirt, der daraufhin seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlug. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet, ein Rettungswagen zur Behandlung der Verletzung angefordert.

