POL-DN: Nächtliche Begegnung mit Einbrecher

Ktreis Düren (ots)

In Kreuzau stand ein Mann in der Nacht zu heute plötzlich einem Einbrecher gegenüber. Auch in Düren wurde in Privatwohnungen eingebrochen. Die Täter waren in der Straße "An der Kreisbahn" und in der Schoellerstraße unterwegs.

Sie lagen bereits im Bett, als der Mann eines Paares um 01:45 Uhr hochschreckte, weil er im Erdgeschoss des Einfamilienhauses in der Straße "An der Hardt" in Bogheim dumpfe Geräusche hörte. Als er vorsichtig zur Schlafzimmertür ging, sah er, dass das Licht unten brannte. Nachdem er sich im Nebenraum Schuhe anzog und wieder Richtung Schlafzimmer ging, stand dort im Türrahmen plötzlich ein Mann. Dieser habe nichts gesagt und dann die Flucht ergriffen. Offenbar hatte er ein Seitenfenster eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Einbrecher soll ein jüngerer Mann mit dunklen Haaren und einer roten Sportjacke mit weißen Ärmeln gewesen sein. Er flüchtete durch die Haustür und lief dann in Richtung K 27 davon.

Ein Tageswohnungseinbruch ereignete sich gestern zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr in der Schoellerstraße. Hier waren Unbekannte möglicherweise durch Klingeln in den Flur eines Mehrfamilienhaues gelangt. Dann hebelten sie eine Wohnungstür auf, durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Eine ungewöhnliche Begehungsweise ließ sich bei einem Einbruch "An der Kreisbahn" in Düren Birkesdorf feststellen. Unbekannte Täter waren hier zwischen Montag, 18:30 Uhr, und Dienstag, 10:30 Uhr aufs Dach geklettert, hatten ein Loch in ebendieses gesägt und stiegen dadurch ein. Im Inneren des Reihenhauses durchwühlten sie dann mehrere Räume. Was fehlte war noch nicht klar.

In allen Fällen wurden die Spuren gesichert und die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis zählt!

