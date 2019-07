Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 28.07.2019

Diepholz (ots)

Polizeiinspektion Diepholz

Keine besonderen Vorkommnisse.

Polizeikommissariat Syke

Syke - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin Am 27.07.2019, gegen 18:25 Uhr, will ein 31-jähriger Mann aus Syke mit seinem Skoda von der Straße Am Amtmannsteich nach rechts in die Waldstraße einbiegen und übersieht hierbei eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte, 59-jährige Sykerin auf ihrem Fahrrad (Pedelec), welche den dortigen gemeinsamen Fuß- und Radweg befährt. Es kommt zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei die Radfahrerin stürzt und schwer am linken Fuß verletzt wird.

Polizeikommissariat Weyhe

NDR Sommertour auf dem Weyher Marktplatz Am 27.07.2019 fand zwischen 18:00 und 24:00 Uhr auf dem Marktplatz in Kirchweyhe die jährlich wiederkehrende Veranstaltung "NDR Sommertour" statt. Die als Open-Air-Bühnenevent konzipierte eintrittsfreie Veranstaltung bestehend aus Bühnenacts wie u.a. Hot Chocolate und Gastronomie zog über den Veranstaltungszeitraum insgesamt um die 14.000 Besucher an. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung weitestgehend friedlich und gesittet. Lediglich zum Ende kam es zu einer geringen Anzahl von veranstaltungstypischer Einsatzlagen, die größtenteils in Platzverweisen endeten. Im Rahmen der Durchsetzung eines Platzverweises kam es zudem zu einem Widerstand gegen die einschreitenden Polizeibeamten.

Polizeikommissariat Sulingen

Keine besonderen Vorkommnisse.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell