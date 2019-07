Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bassum-Albringhausen - Flächenbrand auf einer Feldfläche von ca. 8,5 Hektar

Diepholz (ots)

Am 27.07.2019, gegen 10.35 Uhr, wurde ein Landwirt bei Erntearbeiten mit dem Mähdrescher auf einen Flächenbrand in 27211 Bassum, Albringhausen, aufmerksam. Das Feuer breitete sich schnell auf dem Feld und in der Folge auch auf einem angrenzenden, noch nicht abgeernteten Kornfeld, aus. Insgesamt stand eine Fläche von 8,5 Hektar in Flammen. Die Feuerwehren Bassum, Apelstedt, Nordwohlde, Nienstedt und Eschenhausen waren mit insgesamt 130 Einsatzkräften und 11 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 11.00 Uhr an. Die Schadenshöhe wird auf ca. 13.000 Euro beziffert. Zu Personenschäden kam es nicht. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.

