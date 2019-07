Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++Sulingen - aufgeklärte Verkehrsunfallflucht +++Syke - 15 Jahre alter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen +++Bassum - Diebstahl von Fahrzeugteilen-Zeugenaufruf

Diepholz (ots)

+++Sulingen - Sachbeschädigung durch Einwerfen einer Fensterscheibe+++ Am Mittwoch, 24.07.2019, 22.49 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter in Sulingen, In den Feld-gärten, einen Pflasterstein durch eine Wohnzimmerfensterscheibe im Erdgeschoss eines Mehrfa-milienhauses. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro.

+++Diepholz - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin+++ Am Mittwoch, 24.07.2019, 11.00 Uhr, befuhr ein 38 Jahre alter Einwohner aus der Samtgemeinde Rehden mit seinem Kleintransporter die Maschstraße in Richtung Lüderstraße. In Höhe des dorti-gen Kreisverkehres beabsichtigte eine 65 Jahre alte Fußgängerin die Maschstraße über eine Que-rungshilfe zu kreuzen. Beide Beteiligten hielten zunächst an. Aufgrund eines gegenseitigen Miss-verständnisses setzten sich Beide dann in Bewegung. Hierdurch kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und des Kleintransportes. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Es ent-stand geringer Sachschaden.

+++Diepholz - Einbruchdiebstahl in Gaststätte+++ Am Mittwoch, 24.07.2019, zwischen 01.00 und 06.00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Bremer Straße ein. Hier wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Weiterhin entwendeten der oder die unbekannten Täter Wechselgeld im unteren dreistelligen Bereich.

+++Twistringen - Besonders schwerer Fall des Diebstahls In Twistringen, in der Bremer Str, wurde in der Zeit vom 23.07.19, 20.00 h bis zum 24.07.19, 07.00 Uhr die verschlossene Tür einer Garage von unbekannten Tätern auf bisher unbekannte Weise unberechtigt geöffnet und dort eine Heckenschere entwendet. Es entstand ein Schaden von EUR150,-. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Twistringen, Tel. 04243/94242-0.

+++Bassum - Diebstahl von Fahrzeugteilen In der Zeit vom 23.07.19, 23.00 h bis zum 24.07.19, 06.05 h demontierten unbekannte Täter an ei-nem im Carport abgestellten PKW in der Dresdener Straße alle vier Räder (Felgen und Bereifung) und entwendeten sie, wie auch die Bremssättel an den vorderen Radaufhängungen. Es entstand ein Schaden von insgesamt EUR4.000,-. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bassum, Tel. 04241/80291-0.

+++Syke - Fahren ohne Fahrerlaubnis+++ In Syke, in der Bgm.-Ohse-Str, wurde am 25.07.2019, um 03.00 Uhr, ein 15-jähriger Jugendlicher aus Syke in einem PKW fahrend angetroffen, naturgemäß ohne im Besitz der erforderlichen Fahrer-laubnis zu sein. Die Halterin wusste nichts von dieser "Spritztour". Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

+++Syke - Verkehrsunfall mit Sachschaden, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort+++ Am 24.07.2019, um 13.15 Uhr, kam es in Syke, in der Herrlichkeit, in der Zufahrt zum Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes, zu einem Verkehrsunfall: Zwei PKW fuhren vom Parkplatz und wollten in die Herrlichkeit einbiegen. Dabei mussten sie den Verkehr auf der Straße passieren lassen und war-ten. Die Führerin des vorderen PKW, setzte dann plötzlich zurück und stieß gegen den dahinter-stehenden PKW, wobei sie Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursachte. Anschließend entfernte sie sich vom Unfallort, ohne weitere Feststellungen zu ihrer Beteiligung zu ermöglichen. Die Verursacherin konnte im Nachhinein ermittelt werden.

+++Sulingen - Verkehrsunfallflucht aufgeklärt+++

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte eine Verkehrsunfallflucht, die sich am gestrigen späten Mittwochvormittag ereignete, schnell von der Polizei aufgeklärt werden. Gegen 11:15 Uhr meldete die Besitzerin eines PKW Hyundai, dass dieser während ihres Einkaufs auf dem Parkplatz beim E-Center in Sulingen beschädigt worden sei. Der Verursacher sei davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge habe jedoch das Geschehen beobachten können und notierte sich das Kennzeichen des Verursachers, dieser erhielt schon wenig später Besuch von der Polizei. Die Beamten leiteten gegen den 54-jährigen Mann aus Kirchdorf ein Strafverfahren wegen Unfall-flucht ein, dem Mann droht nun der Entzug der Fahrerlaubnis. Der entstandene Sachschaden be-läuft sich auf mehrere hundert Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Peter Themann

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell