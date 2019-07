Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++Diepholz - Zwei Täter nach Einbruch festgenommen +++Weyhe - Sachbeschädigung an PKW +++Syke - Straßenverkehrsgefährdung auf der B 6

Diepholz

+++Diepholz - Zwei Täter nach Einbruch in ehemaligem Hotel festgenommen+++ Am Mittwoch, 24.07.2019, 03.05 Uhr, konnte die Polizei nach Hinweis eines aufmerksamen Mitbür-gers zwei männliche Personen festnehmen, die gewaltsam in ein ehemaliges Hotel in der Bahnhof-straße eingebrochen waren. Nach Mitteilung durch einen Zeugen fuhr die Polizei mit allen zur Verfügung stehenden Einsatzkräf-ten sofort zu dem ehemaligen Hotel. Noch auf dem Grundstück konnte ein 56 Jahre alter Mann, der ohne festen Wohnsitz ist, festgenommen werden. Bei der folgenden Durchsuchung des Objek-tes wurde, im Keller liegend, ein 42 Jahre alter Diepholzer gefunden und ebenfalls festgenommen. Die beiden Beschuldigten wurden. Ob etwas aus dem Gebäude entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

+++Diepholz - Einbruch in Firma mit anschließender Entwendung Firmen-PKW+++ In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 23. / 24.07.2019, zwischen 16.15 und 07.30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Verwaltungsgebäude in der Schömastraße ein. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und einen PKW-Schlüssel. Mit diesem PKW-Schlüssel wurde dann ein Firmenfahrzeug, Skoda Fabia in Weiß, entwendet. Die Polizei hat umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Skoda eingeleitet.

+++Wagenfeld - Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs+++ Am Dienstag, 23.07.2019, 23.45 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Diepholzer Straße einen Ford Fiesta. Der 24 Jahre alte Fahrer aus Wetschen stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäu-bungsmitteln. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen, die Weierfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

+++Barnstorf - Verkehrsunfall; 3000 Euro Sachschaden+++ Am Dienstag, 23.07.2019, 11.30 Uhr, parkten zwei PKW auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Gleichzeitig fuhren dann eine 49 Jahre alte Hyundai-Fahrerin aus Stemwede und ein 56 Jahre alter Renault-Fahrer aus Barnstorf rückwärts aus ihrer jeweiligen Parklücke. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß beider PKW und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

+++Weyhe - Sachbeschädigung an PKW+++ Zwischen Freitag den 19.07.2019, 12:00 Uhr, und Dienstag den 23.07.2019, 16:00 Uhr, wurde in Lees-te in der Straße Am Weißen Moor ein blauer Ford Focus mutwillig mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die komplette Fahrerseite ist zerkratzt worden. Das Auto war auf dem Hof eines Mehrparteienhauses abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

+++Heiligenfelde - Farbschmierereien+++ Vom Abend des vergangenen Freitages bis in die Nacht des vergangenen Montags besprühte ein unbekannter Täter die Außenwand einer Lagerhalle der Genossenschaft auf ca. 30 Metern Länge. Mehrere Zahlen- und Buchstabenkombinationen sind in roter und schwarzer Farbe aufgetragen worden. Der Schaden, im Rahmen der Reinigung durch eine Spezialfirma, wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Telefonnummer: 04242- 9690 entgegen.

+++Straßenverkehrsgefährdung auf der B6 zwischen Syke und Heiligenfelde+++ Am Dienstag, 23.07.2019, gegen 12:40 Uhr, wollte eine 47jährige aus Weyhe mit ihrem schwarzen VW Polo auf der B6 zwischen Heiligenfelde und Syke eine in Richtung Syke fahrende PKW Kolonne mit einem Trecker an der Spitze überholen. Ein entgegenkommender brauner PKW mit einer "älte-ren" Fahrerin musste dadurch nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen. Der braune PKW schaltete dabei das Warnblinklicht ein. Wer Hinweise zu dem bislang noch unbekannten braunen PKW mit der Fahrerin geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Syke unter 04242-9690.

+++Barrien - Zwei Leichtverletzte nachi Auffahrunfall Am Dienstagnachmittag, 23.07.2019, 16.55 Uhr, befuhren zwei PKW die Bundesstraße 6 aus Rich-tung Weyhe kommend. In Höhe der Sudweyher Straße bremst der vorausfahrende PKW eines 32jährigen aus Syke aufgrund der rot zeigenden Lichtzeichenanlage. Dies erkennt der hinterherfah-rende PKW eines 30jährigen aus Weyhe zu spät und fährt auf. Beide PKW sind nicht mehr fahrbe-reit. Die Fahrer werden sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben, ein RTW war nicht vor Ort. Der Gesamtschaden beträgt ca. 11 000 Euro.

