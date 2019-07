Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Umgestürzter LKW in Groß Mackenstedt

Diepholz (ots)

+++Groß Mackenstedt - umgestürzter LKW nach Verkehrsunfall+++ Am Montag, 22.07.2019, gegen 11.10 Uhr, befuhr ein 21 Jahre alter, polnischer LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug die Moordeicher Landstraße aus Richtung Bremen kommend in Richtung Groß Mackenstedt. An der Einmündung zur Delmenhorster Straße bog der Sattelzug nach links in Richtung Groß Mackenstedt ab. Hierbei kam der mit Paletten beladene Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Durch den Verkehrsunfall wurde der LKW-Fahrer leicht verletzt. Beim der Sattelzugmaschine riss der Tank ab. Der auslaufende Dieselkraftstoff wurde durch die Freiwillige Feuerwehr aufgefangen. Für die Bergung des Sattelzuges wurde ein Unternehmen aus Delmenhorst angefordert. Die Bergungsmaßnahmen dauern zur Zeit noch an. Der Schaden am LKW wird von der Polizei auf etwa 10 000 Euro geschätzt.

