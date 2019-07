Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Kind schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein dreijähriges Kind ist am Mittwoch von einem Klein-Lkw angefahren und schwer verletzt worden. Ein 30-jähriger Lkw-Fahrer aus Kamp-Lintfort war gegen 16.50 Uhr mit einem Klein-Lkw auf der Landstraße unterwegs. Zwischen zwei Häusern bog er nach links in eine Hofzufahrt ab. Auf dem Gehweg kam es zum Zusammenstoß mit dem Kind aus Gladbeck, das dort mit seinem Kinderfahrrad fuhr. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus und musste stationär aufgenommen werden.

