Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Radlerin verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 64-jährige Radfahrerin wurde bei einem Unfall an der Bottroper Straße am Mittwoch um 12.40 h leicht verletzt. Die Gladbeckerin wurde von dem Auto eines 54-Jährigen aus Gladbeck angefahren, der von der Straße "Am Haarbach" in die Bottroper Straße abbiegen wollte. Die Frau wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell