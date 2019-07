Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Fahrzeugaufbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

In eine Wohnung an der Sterkrader Straße wurde am Dienstagmorgen eingebrochen. Unbekannte hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten ein Zimmer. Ob sie etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest.

Castrop-Rauxel:

Mit Geld entkamen Einbrecher, die am Dienstagabend in eine Wohnung an der Damaschkestraße eingebrochen sind. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür auf und kamen so in die Wohnräume.

Dorsten:

An der Gahlener Straße sind unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch in eine Schule eingebrochen. Sie haben ein Fenster aufgebrochen und aus der Schule Bargeld und einen Fernseher gestohlen.

Gladbeck:

Mindestens Autos der Marke BMW wurden in der Nacht zu Mittwoch an der Thüringer Straße, der Sauerländer Straße und am Büskenweg aufgebrochen. Die Unbekannten schlugen die Scheiben ein oder brachen die Wagen auf anderem Wege auf. Dann bauten sie Geräte aus den Wagen aus und nahmen auch Geldbörsen, Sonnenbrillen und einen IPod mit.

Waltrop:

Am Herdicksbach haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch einen Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

