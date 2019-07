Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfallflucht mit fast 45.000 Euro Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Ein Sachschaden von rund 44.500 Euro ist das Resultat eines Unfalls am Mittwochabend und anschließender Flucht auf der Gladbecker Straße. Gegen 23.45 Uhr ist ein Fahrer mit seinem Auto gegen eine Verkehrsinsel gefahren sein. Rund 100 Meter weiter kollidierte er dann mit einem geparkten Auto. Weitere geparkte Autos wurden dadurch beschädigt. Der Fahrer rannte weg. Das Auto stellten die Polizisten sicher. Die Ermittlungen, wer den Wagen gefahren hat, dauern an. Während der Unfallaufnahme hat sich ein Mann anderen Schaulustigen gegenüber aggressiv verhalten und versucht, einen Polizisten zu schlagen. Als die Polizisten seine Personalien feststellen wollte, konnte der Mann fliehen. Seinen Ausweis hat er allerdings am Einsatzort verloren. Jetzt bekommt er eine Anzeige wegen Widerstands.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell