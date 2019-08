Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Radfahrerin im Koblenzer Saarplatzkreisel von Pkw erfasst

Koblenz (ots)

Eine 72-jährige Radfahrerin wurde bei einem Unfall am Mittwoch, 21.08.2019 gegen 09.05 Uhr beim Durchfahren des Saarplatzkreisesl von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw war ebenfalls im Kreisel unterwegs und streifte die Radfahrerin, als er nach rechts in Richtung Stadtmitte abbiegen wollte. Die Frau stürzte und zog sich hierbei eine Schulterverletzung zu und wurde zur weiteren Abklärung in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich um 09.50 Uhr im Kreisel im Bereich des Bundeswehrzentralkrankenhauses. Hier achtete eine Pkw-Fahrerin beim Einfahren in den Kreisel nicht dem im Kreisverkehr fahrenden Radfahrer. Letzterer wurde leicht verletzt ins BWZK eingeliefert.

