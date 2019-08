Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahrräder auf Campingplatz geklaut

Koblenz (ots)

Zwei hochwertige Fahrräder im Wert von rund 8000 Euro wurden in der Nacht zum 20.08.2019 auf dem Campingplatz im Schartwiesenweg in Koblenz gestohlen. Diese waren mit einem Bügelschloss am Wohnmobil der Eigentümer befestigt. Es handelt sich hierbei um Mountainbikes der Marken Rotwild und Hibike. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1032911.

