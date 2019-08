Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Tontechnik am Koblenzer Open Air Kino gestohlen

Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 18. August 2019, suchten Diebe das Gelände des Open Air Kinos zwischen dem Campingplatz und dem Wasserwirtschaftsamt am Koblenzer Moselufer auf. Von diesen wurden mehrere Teile der dort aufgebauten Tontechnik gestohlen. (Lautsprecher, Tonendstufe sowie rund 40 m Kabel) Der Schadenssumme beläuft sich auf rund 8000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

