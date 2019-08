Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 16-Jähriger mit frisiertem Motorroller erwischt

Koblenz (ots)

Am Montag, 19.08.2019, 19.15 Uhr, fiel ein Jugendlicher in Koblenz auf, der offensichtlich zu schnell mit seinem Roller im Bereich Pollenfeldweg unterwegs war. Bei der Kontrolle gab der Junge an, dass sein Fahrzeug circa 70 km/h schnell sein. (Erlaubt 45 km/h). Der Roller wurde sichergestellt, ein Gutachten wurde in Auftrag gegeben. Da der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

