POL-PPKO: Wertlose Schrotthandys und Laptops in Koblenz geklaut

Unbekannte Täter drangen am vergangenen Wochenende (17.08. bis 19.08.2019) in das Gelände des Kommunalen Servicebetriebes in der Fritz-Ludwig-Straße ein, um dort Elektroschrott zu klauen. Gestohlen wurden rund 20 Handys, 15 Laptops sowie eine größere Anzahl Akkus. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, 0261-1032911.

