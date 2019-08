Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 15-Jähriger beim Ladendiebstahl erwischt...

Koblenz (ots)

In einem Koblenzer Bekleidungsgeschäft fiel am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr ein 15-Jähriger beim Ladendiebstahl auf. Einer aufmerksamen Verkäuferin kam es seltsam vor, dass der junge Mann mit vielen Kleidungsstücken sehr lange in der Umkleidekabine blieb. Als sie ihn ansprach bemerkte sie das von einer Jacke, einer Hose und einem T-Shirt die Diebstahlsicherung entfernt wurde. Zum Teil hatte der 15-Jährige die Kleidungsstücke schon in seiner Tasche versteckt. Die hinzugerufene Polizei stellte zusätzlich noch fest, dass der Jugendliche in seiner Tasche noch Drogen dabei hatte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer, PHK

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell