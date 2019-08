Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz-Metternich - unerlaubte Fahrübungen, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Koblenz (ots)

Am Sonntag, um 02.40 Uhr, fiel in der Rübenacher Straße ein PKW auf, der nach mehreren Grünphasen nicht weiter fuhr. Die Fahrerin würgte immer wieder den Motor ab. Bei der folgenden Kontrolle mussten die Polizeibeamten feststellen, dass die 20jährige Fahrerin aus dem Kreis Neuwied nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach eigenen Angaben wollte sie im Vorfeld einer Fahrschulanmeldung das Anfahren im Berg üben. Gegen sie und den Fahrzeughalter werden nun entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

