Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Radfahrer bei Unfall in Koblenz verletzt

Koblenz (ots)

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer, der am gestrigen Mittwoch, 14.08.19, um 09.30 Uhr in der Arenbergerstraße mit einem Pkw kollidierte. Beide waren dort, aus Richtung Immendorf kommend, in Richtung Niederberg unterwegs. Der vorausfahrende Pkw-Fahrer verlangsamte und setzte den Blinker um nach rechts in die Ellingstraße abzubiegen. Der Radfahrer überholte diesen über die vorhandene Sperrfläche auf der rechten Seite und stieß mit dem Pkw zusammen. Beim Sturz zog er sich leichte Schulterverletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 350 Euro.

