FW-D: Zwei zeitgleiche Verkehrsunfälle mit Straßenbahnen - Feuerwehr versorgt mehrere Verletzte und Betroffene

Düsseldorf (ots) - Freitag, 7. Dezember 2018, 19.39, Luegallee / Berliner Allee

Zwei Verkehrsunfälle innerhalb einer halben Stunde, mit jeweils einem Pkw und einer Straßenbahn, forderten die Feuerwehr und den Rettungsdienst der Landeshauptstadt Düsseldorf. Eine eingeklemmte Patientin musste mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden, mehrere Personen wurden rettungsdienstlich untersucht. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen.

Am Freitagabend kollidierten in Oberkassel auf der Luegallee Höhe Belsenplatz ein Pkw und eine Straßenbahn. Durch die Wucht des Aufpralls in die Fahrertür wurde die Fahrerin des dunkelgrauen BMW in ihr Fahrzeug eingeklemmt und musste umgehend medizinisch versorgt werden. Aufgrund der Meldung eilte ein Großaufgebot von Feuerwehr- und Rettungskräften der Feuerwachen Quirinstraße, Münsterstraße, Flughafenstraße, Hüttenstraße sowie Sonderfahrzeuge für die technische Hilfeleistung bei schweren Verkehrsunfällen der Feuerwache Posener Straße zur Einsatzstelle in Oberkassel.

Nach dem Eintreffen der Retterinnen und Retter, der nur wenige hundert Meter entfernten Feuerwache Quirinstraße, konnte der Rettungsdienst durch eine, durch die Feuerwehr sofort geschaffene, Öffnung die Patientin untersucht und versorgt werden. Durch die enge Absprache der Feuerwehreinsatzkräfte und der Notärztin konnte fast zeitgleich mit technischem Gerät begonnen werden die Fahrertüre und Teile der Seitenwand des Pkw zu entfernen. Die schwer verletzte Fahrerin wurde zügig aus dem Unfallwrack befreit und für die weitere medizinische Behandlung durch den Rettungswagen und die Notärztin in die Uniklinik Düsseldorf transportiert. Eine Besatzung eines weiteren Rettungswagens und eine durch die Feuerwehr alarmierte Notfallseelsorgerin betreuten den Fahrer der Straßenbahn. Es kamen keine Fahrgäste der Bahn zu Schaden. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss durch das Verkehrsunfall-Team der Polizei übernommen um die Unfallursache zu ermitteln.

Nur eine halbe Stunde später ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall. Um 20.05 Uhr meldete ein Anrufer der Feuerwehrleitstelle über den Notruf 112, dass es auf der Berliner Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw gekommen sei, sich im Pkw mindestens zwei Verletzte befinden würden und auch in der Bahn Personen verletzt worden seien könnten. Die Leitstelle entsendete daraufhin sofort mehrere Rettungsdiensteinheiten, unter anderem ein spezieller Gerätewagen zur Versorgung mehrerer Patienten sowie das Löschfahrzeug und den Zugführer der Feuerwache Hüttenstraße. Vor Ort wurden umgehend fünf Patienten durch den Rettungsdienst und den Notarzt untersucht, nur ein Patient musste nach der Untersuchung durch einen Rettungswagen in das evangelische Krankenhaus transportiert werden. Die Unfallursache wird durch die Polizei ermittelt.

