Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Eine 35 Jahre alte Daimler-Fahrerin wollte am Donnerstag gegen 7:00 Uhr in der Leuchtenbergstraße aus einer Parklücke ausparken. Dabei übersah sie einen vorbeifahrenden Skoda eines 56-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Crailsheim: Lieferfahrzeug vs. PKW

Kurz nach 9:00 Uhr am Donnerstag war ein 22-Jähriger mit einem VW-Transporter in der Gaildorfer Straße unterwegs. Dabei stieß das Lieferfahrzeug mit einem am Straßenrand geparkten PKW zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der 22-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Sulzbach-Laufen: Sachbeschädigung an Kindergarten

Unbekannte habezwischen Mittwoch, 18:30 Uhr und Donnerstag, 9:00 Uhr zwei Sitzbänke eines Kindergartens in der Aalener Straße beschädigt. Dabei entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 95090.

Gaildorf: Unfall im Vorbeifahren

Eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Transportfahrzeuges der Marke Streetscooter streifte am Donnerstag kurz vor 10:00 Uhr im Schlehenweg einen dort geparkten Daimler-Benz. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

