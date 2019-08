Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Streit bei Freizeitkick - Wildunfall mit erheblichem Sachschaden - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: PKW kommt von Fahrbahn ab

Ein 18-jähriger Lenker eines PKW BMW befuhr am Mittwoch um 22:20 Uhr die Landstraße 1060 von Hessental in Richtung Vellberg. Etwa 300 Meter vor einer dortigen Tankstelle kam der junge Fahrer mit seinem PKW aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und kam in einem Maisfeld zum Stehen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2050 Euro.

Obersontheim: Wildunfall mit erheblichem Sachschaden

Am Mittwoch um 21:25 Uhr befuhr eine 59-jährige Mazda-Lenkerin die L1060 von Hausen in Richtung Obersontheim. Etwa einen Kilometer vor Obersontheim kollidierte das Fahrzeug mit einem Wildschwein, welches die Fahrbahn queren wollte. Aufgrund der Kollision kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn und prallte dort auf einen Baum. Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw und kam im Graben auf dem Dach zum Liegen. Am Mazda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Das Wildschwein lag tot auf der Fahrbahn.

Wenige Minuten später befuhr ein 21-jähriger BMW-Lenker dieselbe Strecke und erkannte das verunfallte Fahrzeug im Straßengraben. Er verringerte seine Geschwindigkeit, achtete jedoch nicht auf das auf der Fahrbahn liegende Wildschwein und überfuhr dieses mit seinem Fahrzeug. Dabei entstand am Unterboden des BMW erheblicher Sachschaden.

Obersontheim: Streit bei Freizeitkick

Am Mittwoch um kurz nach 17:30 Uhr spielte eine Freizeitmannschaft auf dem Sportplatzgelände in der Gartenstraße Fußball. Während dem Spiel kam es zu Streitigkeiten um den Ball, in dessen Verlauf ein 39-Jähriger einen 30-Jährigen schlug. Daraufhin mischte sich ein 22-jähriger Mitspieler ein und wollte den Streit schlichten. Der 39-Jährige wandte sich dem Streitschlichter zu und streckte ihn mit einem Kopfstoß nieder. Der 30-Jährige versuchte anschließend nochmals beruhigend auf den 39-Jährigen einzureden, wurde dann aber durch diesen ebenfalls mit einem Kopfstoß niedergestreckt. Letztendlich bedrohte der Aggressor den 22-Jährigen sogar noch mit einem Messer. Der Streit konnte erst durch eine eintreffende Polizeistreife beruhigt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit fuhr am Mittwoch um 17:20 Uhr an einer Stopp-Stelle in der Heimbacher Gasse, an der Einmündung zur Stuttgarter Straße, ein 55-jähriger Toyota-Lenker auf einen BMW eines 34-Jährigen auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

Rosengarten: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch um 14 Uhr befuhr ein 35-jähriger den Kocherweg und wollte nach links in die Mühlstraße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines PKW Mazda einer 22-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Mazda-Lenkerin und ihre 49-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 49-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Blaufelden: Wildunfall

Ein 41-Jähriger war am Mittwoch gegen 21:20 Uhr mit seinem Ford Kuga von Bad Mergentheim in Richtung Erpfersweiler unterwegs, als ein Reh versuchte die Fahrbahn zu queren. Der Sachschaden an dem PKW beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

