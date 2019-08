Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mit Handy´s die Unfallstelle fotografiert...

Koblenz (ots)

Insgesamt sechs Fahrzeugführer werden sich für ihre Sensationsgier und Schaulust verantworten müssen. Bei einer Verkehrsunfallaufnahme am Dienstagabend in Koblenz stellte die Polizei die "Schaulästigen" fest. Hierbei handelt es sich ausschließlich um PKW-Fahrer, welche an der Unfallstelle vorbeifuhren. Manche Fahrer ließen im Vorbeifahren die Seitenscheiben herunter, um mit dem Handy Fotos und/oder Videos anzufertigen. Zum Teil mit eingeschaltetem Blitz. Hierdurch entstand auch ein Rückstau. Durch die Polizei konnten die "schaulästigen" Fahrzeugführer aufgezeichnet und das Verhalten dokumentiert werden.

