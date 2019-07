POL-ME: Balkonbrand - Velbert - 1907075

Polizei Mettmann

Am späten Samstagabend, 13.07.2019, gegen 23.38 Uhr, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand auf einem Balkon an einem Mehrfamilienhaus auf der Friedrichstraße. Durch das Feuer wurden ein Balkon und Teile der Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Mettmann erhielt Kenntnis und übernahm die weitere Bearbeitung.

