Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfall in der August-Horch-Straße - Polizei Koblenz sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 15.08.2019, 15.55 Uhr, kam es in der August-Horch-Straße in Koblenz zu einem Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Diese waren dort, aus Richtung Kesselheim kommend in Richtung B9 unterwegs. Die beiden ersten Fahrzeuge mussten wegen stockendem Verkehr anhalten. Der Fahrer / die Fahrerin des dritten Fahrzeugs bemerkte dies zu spät, fuhr auf und schob den zweiten auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Der Transporter in der Mitte war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Berufsfeuerwehr musste zur Reinigung der Unfallstelle hinzugezogen werden. Der Unfallverursacher flüchtete. Dieser schwarze Pkw müsste im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Die Polizeiinspektion Koblenz 2 sucht nun nach Zeugen, die weitere Angaben zum Unfall oder zum Verbleib des Unfallfahrzeugs machen können. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1032911.

