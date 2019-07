Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 3 zu "Auto fährt in Juweliergeschäft": Fluchtfahrzeug war schwarzer Golf VI; Polizei sucht Zeugen im Bereich Steinweg

Oberste Gasse

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Nachdem am gestrigen Dienstagnachmittag bislang unbekannte Täter in der Kasseler Fußgängerzone mit einem Pkw in die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts gefahren und danach geflüchtet waren, sind zwischenzeitlich bereits mehrere hilfreiche Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen. Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler, die derzeit von einem versuchten Raubüberfall auf das Geschäft ausgehen, gehen diesen Hinweisen derzeit intensiv nach. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Ergänzende Beschreibung des Fluchtfahrzeugs und einer verdächtigen Frau

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen und der eingegangenen Hinweise ist derzeit bekannt, dass die Flucht der Täter mit dem Mercedes Kombi, mit dem sie in Schaufensterscheibe gefahren waren, unweit des Tatorts in der Karl-Bernhardi-Straße endete. In dem Wagen sollen drei oder vier Personen gesessen haben. Dazu liegen nach wie vor unterschiedliche Aussagen vor. Im Bereich Oberste Gasse wartete offenbar ein schwarzer Golf, in den die Täter gesprungen sein sollen. Durch weitere Hinweise aus der Bevölkerung ist nun bekannt, dass es sich bei diesem Fahrzeug um einen schwarzen VW Golf VI, 4-Türer, mit Kasseler Kennzeichen gehandelt hat. Am Steuer des Wagens soll eine Frau gesessen haben, die etwa 25 bis 35 Jahre alt ist, braunes schulterlanges Haar hat, das zum Pferdeschwanz gebunden war, und zur Tatzeit ein pinkfarbenes Oberteil sowie eine Brille trug. Der schwarze Golf VI soll dann über die rote Ampel auf die Hauptstraße (Steinweg / Frankfurter Straße) geflüchtet sein. Die weitere Fluchtrichtung ist momentan nicht bekannt.

Fragen der Ermittler

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die in diesem Bereich Verdächtiges beobachtet haben oder die Angaben zur weiteren Flucht machen können. Dazu haben sie folgende Fragen:

- Haben Anwohner, Passanten oder Verkehrsteilnehmer im Bereich Oberste Gasse, Ecke Steinweg gestern Nachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht?

- Wo ist der schwarze VW Golf VI mit Kasseler Kennzeichen, möglicherweise aufgrund einer auffälligen Fahrweise, auf der weiteren Flucht aufgefallen?

- Wer kann Angaben zu den Tätern oder zur weiteren Fluchtrichtung machen?

Die Ermittler des K 35 bitten Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Fall geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. Auch Beobachtungen, die möglicherweise für unbedeutend gehalten werden, können für die weiteren Ermittlungen von Wichtigkeit sein.

