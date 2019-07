Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen in Freibad Obervellmar ein: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in das Freibad Obervellmar eingebrochen und haben dort in einem Gebäudetrakt mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht. Auch in den Kiosk auf dem Freibadgelände versuchten die Täter gewaltsam einzubrechen, scheiterten dabei jedoch. Insgesamt richteten die Einbrecher einen Sachschaden von ca. 5.000 Euro an. Beute machten sie hingegen kaum. Lediglich mit einem geringen Bargeldbetrag und einem erbeuteten Trennschleifer flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Freibads Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Ein Mitarbeiter hatte den Einbruch heute Morgen gegen 7 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Wie er gegenüber der zum Tatort gerufenen Streife des Polizeireviers Nord angab, war noch am Vorabend, als das Bad gegen 19 Uhr geschlossen wurde, alles in Ordnung gewesen. Die Täter waren im Laufe der Nacht auf unbekanntem Weg auf das Freibadgelände an der Heckershäuser Straße gelangt und hatten an dem Gebäudetrakt, in dem sich Umkleideräume, Büroräume und ein Erste-Hilfe-Raum befinden, eine Tür aufgebrochen. Anschließend durchsuchten die Täter diese Räume nach Wertsachen und erbeuteten dabei den geringen Geldbetrag sowie den Trennschleifer. Mit ihrem eigenen Einbruchswerkzeug und dem gestohlenen Trennschleifer versuchten die Unbekannten dann, den Kiosk des Freibads aufzubrechen. Dabei gingen sie die Seitentür sowie den Rollladen des Verkaufsfensters gewaltsam an, ohne sich jedoch Zutritt zu dem Kiosk verschaffen zu können. In welche Richtung die Einbrecher nach der Tat flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Freibads Obervellmar verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

