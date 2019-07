Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte klauen 15 Stichsägen von Lkw-Ladefläche: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel): Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch auf einem Parkplatz des Autohofs "Lohfeldener Rüssel" an der A 7 in einen Sattelzugauflieger eingebrochen und haben von der Ladefläche 15 Stichsägen von Bosch im Wert von ca. 3.000 Euro erbeutet. Der 48-jährige Fahrer des rumänischen Sattelzuges hatte währenddessen im Führerhaus seines Lkw geschlafen und von der Tat nichts mitbekommen. Die Tatzeit lässt sich derzeit auf den Zeitraum zwischen Dienstag, 16:15 Uhr, und Mittwoch, 4:20 Uhr eingrenzen. Zu dieser Zeit hatte der 48-Jährige die aufgeschlitzte Plane des Anhängers entdeckt und die Polizei alarmiert. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal. Sie suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht am Lohfeldener Rüssel Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der Stichsägen geben können. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0561 - 9100 erbeten.

Rückfragen bitte an:



