Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: In der Probezeit mit Alkohol am Steuer...

Koblenz (ots)

Am Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Koblenzer Hohenfelder Straße ein PKW auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Da er sich noch in der Probezeit befindet besteht für Ihn ein absolutes Alkoholverbot. Die Polizei leitete ein entsprechendes Verfahren ein, wobei auch die Führerscheinstelle über das Fehlverhalten informiert wird.

