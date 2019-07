Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Dorfbauerschaft/ Betrunken in den Straßengraben

Coesfeld (ots)

Betrunken Fahrrad fahren: Das kann üble Folgen haben. Ein 59-jähriger Münsteraner machte jetzt diese Erfahrung - und hatte dabei noch Glück im Unglück. Der Mann war in einen Straßengraben gestürzt. Zwei Zeuginnen, die in einem Auto in der Dorfbauerschaft in Senden unterwegs waren, sahen das und halfen dem Mann aus dem Graben. Auch bei der Bergung des Rades halfen die Frauen. Der offensichtlich betrunkene Mann setzte sich wieder aufs Rad, nur um 15 Meter weiter wieder zu stürzen, wobei er sich blutende Verletzungen zuzog. Die Zeuginnen riefen den Rettungsdienst, der den Münsteraner in ein Krankenhaus brachte. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach ambulanter Behandlung konnte der 59-Jährige das Krankenhaus wieder verlassen.

