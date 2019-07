Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Rucksack geraubt

Karlsruhe (ots)

Einem 26-jährigen Mann ist in der Nacht zum Sonntag in der Stuttgarter Straße der Rucksack mitsamt Laptop geraubt worden. Der ortsunkundige Fußgänger war seinen Angaben zufolge zwischen 23.30 Uhr und 0.35 Uhr allein auf der Stuttgarter Straße in Richtung des Hauptbahnhofes unterwegs. Unvermittelt sei er an nicht näher zu beschreibender Örtlichkeit zu Boden gestoßen und sein Rucksack vom Rücken gezogen worden. Als er schließlich wieder auf die Beine gekommen sei, habe er noch zwei Täter um die nächste Ecke flüchten gesehen. Verletzt wurde das Opfer glücklicherweise nicht.

Der Rucksack ist von brauner Farbe. Dass Laptop der Marke Lenovo ist vom Typ Yoga 3.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0721/6660 entgegen.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell