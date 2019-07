Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Illingen - Bei Gerangel hochwertige Uhr entwendet - Zeugen gesucht

Illingen (ots)

Nachtragsmeldung zur Meldung von 14.35 Uhr: Die Tatzeit war in der Nacht zum Sonntag gegen Mitternacht und nicht wie vermeldet am Sonntagabend, was wir bei Veröffentlichungen zu berücksichtigen bitten.

