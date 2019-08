Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand eines Mehrfamilienhauses

Niederfell, Marktstraße (ots)

Eine Verkehrsteilnehmerin meldete der PW Brodenbach am heutigen Tage, gegen 18:50 Uhr, eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße in Niederfell. Die integrierte Leitstellte hatte bereits durch einen anderen Mitteiler Kenntnis über den Brand. Vor Ort wurde durch die Einsatzkräfte ein in Vollbrand stehender Dachstuhl festgestellt. Keiner der dort gemeldeten acht Bewohner war mehr im Haus. Zwei männliche Personen (17 und 53 Jahre) wurden bereits durch Rettungskräfte mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation medizinisch behandelt. Auf Grund des Brandes sowie der Löscharbeiten ist das Mehrfamilienhaus nicht mehr bewohnbar. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich bis in die Morgenstunden hineinreichen; durch die FFW wurde eine Brandwache eingerichtet.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.000EUR. Die zwei Verletzten wurden zur ärztlichen Versorgung in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

