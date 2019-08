Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vandalismus am Gymnasium Koblenz-Asterstein

Koblenz (ots)

Am Montag, 19.08.2019 trieben Unbekannte in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20.00 Uhr ihr Unwesen auf dem Gelände des Gymnasium Koblenz-Asterstein. Diese warfen eine Scheibe an der Mensa ein. Weiterhin zerstören sie ein Insektenhotel im "Grünen Klassenzimmer" (umzäuntes Biotop) und warfen dort Bänke und diverse Holzbretter in den Teich. Wer Hinweise zu Personen geben kann, die sich zur angegebenen Zeit auf dem Schulgelände aufhielten, wird gebeten sich an die Polizei Koblenz, 0261-1030, zu wenden.

