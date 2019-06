Polizei Dortmund

POL-DO: Mutmaßlicher Einbrecher auf Phönix-West festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0688

Dank eines Zeugenhinweises hat die Polizei am gestrigen Sonntagvormittag (23. Juni) einen mutmaßlichen Einbrecher auf Phönix-West festgenommen.

Demnach hielt sich der Mann gerade (11 Uhr) auf dem Balkon eines Gebäudes in der Antoni-Segni-Straße auf, als er ein lautes Geräusch wahrnahm. Er schaute in Richtung der Konrad-Adenauer-Allee und sah einen jungen Mann vor einem dortigen Bürogebäude. Dieser setzte offenbar erneut zum Wurf an und durschlug mit einem Stein die Fensterscheibe. Der Täter drang jedoch nicht ins Gebäude ein und flüchtete nach der Tat in Richtung Süden. Wenig später konnte die Polizei einen auf die Beschreibung des Zeugen passenden Mann festnehmen. Es handelte sich um einen 19-jährigen Dortmunder, der bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen ist.

Da keine Haftgründe vorlagen, wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

