Polizei Dortmund

POL-DO: 26-Jähriger nach Unfall mit geklautem Motorrad in Berghofen schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0685

Ein 26-jähriger Dortmunder ist am gestrigen Samstagabend (22. Juni) mit einem geklauten Motorrad auf der Ostkirchstraße von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten schnell fest, dass nicht nur das Motorrad entwendet worden ist.

Zeugenaussagen zufolge fuhr der 26-Jährige gegen 21.45 Uhr auf dem Apolloweg in Richtung Berghofen. Deutlich sichtbar hielt er zu diesem Zeitpunkt ein Handy in seiner Hand. Wenige Sekunden später kam der Fahrer in Höhe der Ostkirchstraße von der Fahrbahn ab. Er stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Zudem rutschte das Motorrad nach dem Sturz gegen den am Boden liegenden 26-Jährigen.

Nach vor Ort räumte der Dortmunder ein, vor der Fahrt Alkohol und Drogen zu sich genommen zu haben. Bei den weiteren Ermittlungen der Polizisten stellte sich zudem heraus, dass das Motorrad Anfang dieses Jahres gestohlen wurde. Das Kennzeichen übrigens auch. Und auch das Handy, welches mit Sicherheit nicht unwesentlich zum Unfall beitrug, war gestohlen. In solchen Fällen wird in der Regel der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Doch einen solchen hat der 26-Jährige nie besessen.

Ein Rettungswagen fuhr den Dortmunder anschließend in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Hier wurden ihm zudem Blutproben wegen des Fahrens unter Alkohol bzw. Betäubungsmittel entnommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell